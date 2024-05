Vannacci choc | molti nostri soldati malati come Di Mare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 1 maggio 2024) «Sono immagini che mi hanno fatto male, perché non ci si può ammalare, ed in modo grave, per aver svolto il proprio lavoro ma senza conoscere i rischi ai quali si andava incontro». Sono passate da pochi minuti le nove del mattino quando riusciamo a parlare col generale Roberto. «Sono in treno, sto andando a Roma, proviamo a farla (l'intervista, n.d.r.) ora, speriamo non cada la linea».Lei in passato si è occupato e molto di uranio impoverito. Che ha provato guardando le immagini di Franco Di, inviato di guerra per la Rai, ammalato di uno dei più aggressivi tumori, il mesotelioma? «Ho provato tanto dolore e tanta empatia. Dolore perché non è giusto, non si può accettare che un uomo muoia perché sta svolgendo il proprio lavoro e non è consapevole dei rischi che corre. Empatia perché, purtroppo, quella dei metalli pesanti in zone di guerra è ...