Una spiegazione per tutto sembra un filmetto leggero e invece è un piccolo gioiello

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Orban sì, Orban dai, Orban fantasma. Il premier ungherese è finito perfino dentro/sopra/sotto un film spassoso ed imperdibile come Unaper. Spaccato storico politico contemporaneo che attraverso l’ironia, la spensieratezza, il battibecco, illustra l’ira funesta di gente comune (una volta si diceva il popolo) attorno ai concetti di patria e nazione. Non che in Italia sul tema ci si faccia mai mancare qualcosa, ma la sintesi cinematografica del giovane regista Gabor Reisz restituisce il caos culturale sotto il cielo d’Ungheria come nessun cronista occidentale avrebbe mai potuto osare. Galeotta fu quindi la coccarda tricolore (simbolo risorgimentale della rivoluzione popolare anti austriaca del 1848 fondativa del concetto di nazione ungherese) indossata senza farci granché caso sulla giacca per il maturando diciottenne Abel. Scena muta ...