Treves e soci - il Primo Maggio di chi sta lottando

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il mercato del lavoro nella Bergamasca, seppur confortato dai dati positivi dell’occupazione e della cassa integrazione (in calo a marzo), non è però privo di ombre. Per questo la manifestazione di Cgil, Cisl e Uil per ilaccenderà i riflettori sugli elementi di vulnerabilità, con un’attenzione particolare alle vertenze aperte nei luoghi di lavoro, come quella, per esempio, che riguarda la. Il gruppo francese ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Cazzano S.Andrea e i 40 dipendenti rischiano di restare a piedi. I delegati del sito produttivo questa mattina saranno sul palco di piazza Vittorio Veneto (dalle 11,30), insieme ad altri colleghi che si trovano in analoghe situazioni, ai segretari dei sindacati confederali di Bergamo e a Ugo Duci, segretario generale Cisl Lombardia, cui toccherà il discorso ...