Primo maggio e i playoff anticipati Gara durissima | obiettivo tre punti Noi umili - razionali e lottatori

(Di mercoledì 1 maggio 2024) di Michele Bufalino La storia di questo campionato è ancora da scrivere e tutto è rimasto invariato in classifica, con il Pisa che segue di un solo punto la Sampdoria e di due il Brescia. Ecco perché con la Cremonese questo pomeriggio, alle 12.30, in un’atmosfera tutt’altro che pigra, nonostante il giorno di festa, e a tre giornate dal termine, sarà una vera e propria finale anticipata, anzi un turno eliminatorio dei, nel quale sarà vietato sbagliare. Sulla carta infatti i nerazzurri hanno lapiù difficile nell’assalto agli spareggi, in una giornata di campionato che promette più di una scintilla, dopo due turni nei quali chi ha lottato per gli ultimi due posti a disposizione ha trovato solo pareggi. Il Brescia infatti sarà ospite della Feralpisalò, di fronte alle ultime speranze per la salvezza, mentre la Sampdoria andrà a Lecco, ...