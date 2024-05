Toscano Cgil | 1° Maggio - il lavoro alle prese con le transizioni ma salute e salari siano la priorità di tutti

Firenze, 1 maggio 2024 - Oggi, 1 maggio, si celebra in tutto il mondo la Festa del lavoro. Ma qual è l’origine della Festa? La scelta della data non è casuale e ha origine dai sanguinosi eventi avvenuti a Chicago nel 1886. Il Primo maggio i lavoratori della città statunitense scesero in piazza per ...

Continua a leggere>>