Todde | Avanti con le rinnovabili - ma la speculazione va fermata

(Di mercoledì 1 maggio 2024) La Sardegna è la regione italiana con il maggior numero di progetti per installazioni eoliche e fotovoltaiche d’Italia. Un Far West che la neo-presidente Alessandraha ereditato dal predecessore Christian Solinas, che della deregulation aveva fatto una bandiera. Oraè chiamata a mettere ordine. Le abbiamo chiesto come intende agire. Presidente, insieme alla Sanità, l’energia è stato uno dei grandi temi della campagna elettorale. Lei ha sempre detto di voler “regolarizzare” il Far West delle energie green in Sardegna: come pensa di farlo? Oggi (ieri, ndr) abbiamo approvato il disegno di legge, da discutere poi in Consiglio, necessario a garantire che lo sviluppo e la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fontiavvenga in un contesto di tutela e salvaguardia ...