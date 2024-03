Concluso lo spoglio in Sardegna | Alessandra Todde avanti di 1 600 voti

(Di lunedì 4 marzo 2024) Questa mattina, intorno alle 12 e 30, si èlo scrutinio delle 19 sezioni che non avevano completato in tempo lodelle schede delle elezioni regionali in. Una settimana dopo la chiusura delle urne, infatti, meno di venti sezioni dovevano ancora essere scrutinate e, di conseguenza, la vittoria dinon era ancora del tutto confermata. All'appello mancavano una manciata di schede, per le quali il centrodestra in queste ore sperava in un "ribaltone". A conti fatti l'esito del voto non è stato cambiato ma, anzi, confermato. Secondo l'Ansa, l'esponente del campo largo è la nuova presidente della regione, seppure il margine di vittoria tra lei e Paolo Truzzu si sia ridotto ad appena 1.600. Già ierisi era detta "serena" ...

