Tiziano Ferro risponde alla frecciatina di Mara Maionchi e pubblica un video | Che peccato - che tristezza

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Dopo l’intervista dia Belve, nella quale la discografica ha fatto il nome di, indicandolo come “poco grato” nei confronti di lei e del marito Alberto Salerno, la replica del cantante non è tardata ad arrivare.ha infatti condiviso sui suoi social la sua versione dei fatti, visibilmente amareggiato: La prima cosa che ho insegnato ai miei bimbi è dire “grazie”, la seconda è dire “scusa”. Ti sono sempre stato grato, te l’ho dimostrato un milione di volte durante un milione di occasioni, quindi mi chiedo: Perchè questo? Perchè adesso? Ci siamo incontrati tantissime volte: studi televisivi, concerti, camerini, e ogni volta ci siamo abbracciati e abbiamo riso dei bei tempi andati. Se davvero questo era ciò che pensavi. perchè non me lo hai mai detto durante una di ...

