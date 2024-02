C’è un terzo fascicolo sul naufragio di Cutro | la Dda indaga per traffico di migranti La notizia “sfuggita” durante il processo agli scafisti

Per il momento non ci sarebbero indagati nel fascicolo aperto dalla procura, secondo quanto dopo una serata a casa insieme al fidanzato e a un terzo amico. Il 58enne, intorno alla 1.30, si era

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) C’è un’indagine perinternazionale dicondotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e collegata con ildi: unparallelo a quello aperto dalla Procura di Crotone sul disastro del 26 febbraio 2023, quando il “Summer love”, un caicco partito dalla Turchia, si schiantò su una secca a un chilometro dalla costa calabrese, provocando la morte di 94. I pm crotonesino sei persone per eventuali omissioni nella catena dei soccorsi da parte di Guardia costiera e Guardia di finanza; sempre a Crotone, poi, è in corso ila carico dei tre presuntiche hanno scelto il rito ordinario (un quarto è stato condannato a vent’anni in abbreviato). Ed è proprio ...