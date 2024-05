Tenta un furto - trova la morte Resta incastrato nella finestra e non riesce più a respirare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 1 maggio 2024), con parte del corpo sospesa nel vuoto. Il collo e le braccia ancora dentro al negozio, le gambe il busto a penzoloni dalla piccolissimadalla quale cercava di scappare. È finito in tragedia iltivo diin un negozio di generi alimentari di Prepo,primissima periferia di Perugia. Il ladro, scoperto dal titolare dell’esercizio commerciale, avrebbe cercato la fuga dalla ristretta apertura che si è rivelata una trappola. Secondo quanto ricostruito, infatti, dopo essere riuscito a far passare gambe e tronco, sarebbe rimasto bloccato con spalle, gambe e collo. È morto soffocato, presumibilmente per asfissia meccanica. La vittima è stata identificata per un tunisino. L’uomo, hanno ricostruito i carabinieri, era entrato nell’esercizio commerciale, dopo era stato sorpreso ...