Tarquinio - la resa e l’odio contro tutto ciò che è sinonimo di occidente

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Al direttore - Secondo l’ex direttore di Avvenire Marco, candidato del Pd nella circoscrizione Centro alle elezioni europee, Israele a Gaza è colpevole non proprio di genocidio (bontà sua), ma di qualcosa che gli somiglia molto: pulizia etnica. Mai sentito definire così, però, i massacri della Russia in Ucraina, con i suoi otto milioni di profughi e decine di migliaia di morti. Ce lo spieghi. Inoltre, mai ascoltata, da chi è contrario all’invio di armi occidentali a Kyiv, una parola di chiara condanna dei generosi doni bellici di Cina, Iran e Corea del nord a Mosca. Insomma, massimo rispetto per il pacifismo etico-religioso, ma ’cà nisciun’ è fess.Michele Magno (elettore di Roma) Il tema non è Israele e nemmeno l’Ucraina. Il tema èricorrente, mal nascosto, mal celato, mai sopitociò che ...