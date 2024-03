Marco Tarquinio | l’ex direttore di Avvenire candidato col Pd? A protestare è la corrente che parlava di “disagio dei cattolici” nel partito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) In attesa degli esiti dell’incontro tra la segretaria del Pd Elly Schlein e il presidente dem Stefano Bonaccini per fare il punto su liste e candidature in vista delle elezioni Europee, all’interno delDemocratico sono tanti i mal di pancia. Lo schema proposto dalla segreteria Pd ha creato malumori soprattutto nell’area delguidata dal governatore dell’Emilia Romagna: al momento dovrebbero essere certe la candidature di Lucia Annunziata, capolista nella circoscrizione Sud seguita in lista dal sindaco di Bari Antonio Decaro e al terzo posto probabilmente Sandro Ruotolo. Uno schema, con candidati civici come capilista, che rischierebbe di mettere a rischio nomi come quello della bonacciniana Pina Picierno. Ma ad animare il dibattito e le critiche di Energia popolare, l’ala dem di Bonaccini, è anche la possibile candidatura ...