Studenti pro Gaza Rivolta negli Usa Campus occupato

Il più significativo movimento studesco dai tempi della Guerra del Vietnam, secondo il Guardian. Le proteste iniziate mesi fa nelle università americane hanno in questi giorni subito un'accelerazione incredibile. Questo a causa, naturalmente, dell'evoluzione della guerra a Gaza. Ma anche per il

La Columbia university a New York, al centro di un movimento di protesta per la Palestina che si sta diffondendo in molti campus degli Stati Uniti, ha cominciato a sanzionare gli studenti che rifiutano di lasciare l’accampamento. Leggi

