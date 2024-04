La Columbia university comincia a sospendere gli studenti che occupano il campus

L’università americana Columbia ha rinvia to il termine del 26 aprile, per l’eventuale sgombero del campus, occupato dagli studenti filopalestinesi che protestano da giorni contro la guerra nella Striscia di Gaza. Leggi Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Non si placa la tensione alla Columbia University per le proteste contro la guerra a Gaza che sono state condannate come "antisemite" da Joe Bieden e dal sindaco di New York, il democratico Eric Adams. Ed a riprova del permanere delle preoccupazioni per la sicurezza per gli studenti ...

