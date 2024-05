Stefano De Martino addio Rai? Rivelate proposte Mediaset e Discovery

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Tutti voglionoDe! Da allievo ballerino a professionista nel talent di Maria De Filippi, negli ultimi anni ha stravolto la sua carriera facendo la famosa gavetta e guadagnandosi tutto. Dopo essere stato inviato de L'Isola dei Famosi, ha dettonel 2018 per iniziare una nuova vita in. Nel 2019 e nel 2020 ha condotto Made in Sud, ma anche altri programmi evento in prime time come La Notte della Taranta e la finale del Festival di Castrocaro 2019 in sostituzione di Amadeus, Sarò con Te La Festa del Napoli. Dal 2019 è al timone di Stasera Tutto è Possibile con grande successo in termini di ascolto e di pubblico; dal 2021 al 2023 ha presentato il suo varietà Bar Stella in seconda serata, Da Natale a Santoin prima serata, ed è stato anche la voce ...