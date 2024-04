Stefano De Martino - Successo In Rai | Ecco Perchè Piace Al Pubblico!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di martedì 30 aprile 2024)Desta ottenendo in casa rai, ottimi risultati in termini di share. Mail giovane conduttoretanto altelevisivo?Deha conquistato ile i vertici Rai con gli eccellenti ascolti del programma “Stasera tutto è possibile” su Rai 2. Notoriamente noto prima come ballerino nei programmi di Maria de Filippi e poi come marito di Belen Rodriguez, Desi afferma ora come protagonista indiscusso di un format comico che sembra essere stato creato apposta per lui. Originariamente lanciato da Amadeus, che lo ha condotto per quattro edizioni, “Stasera tutto è possibile” è un format di importazione francese. Dopo l’addio di Amadeus alla Rai, è stato Dea ...