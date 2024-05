Spezia - la partita più importante | Conta solo ciò che si fa in campo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Poche ore dal match importantissimo contro il Palermo. Ancora qualche dubbio per D’Angelo consapevole come la squadra dell’importanza della posta in gioco. Archiviate con rammarico le prove contro Samp e Brescia dove sono arrivatidue punti occorre mettere testa alle ultime tre di campionato. Ci si gioca la salvezza diretta possibile. Locon lo score del girone di ritorno con D’Angelo alla guida sarebbe quinto, purtroppo si paga cara la parte iniziale del campionato. Oggi il Picco deve tornare a ruggire e dare una mano alla squadra. Mister passata la delusione di Brescia, in pochi giorni un’altra sfidadue giorni per prepararla. Come sta la squadra? "Ci siamo allenati preparando lasapendo che è molto". Palermo che può cambiare poco ...