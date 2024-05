Settore Giovanile Under 17 e 16 alle finali nazionali Adesso sotto con Inter e Genoa

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Doppia soddisfazione in casa Empoli, che ha centrato leper il titolo sia con la categoria17 (nella foto in alto di Empoli Fc) che con quella16 (nella foto in basso di Empoli Fc). Partiamo dai più grandi,nati da mister Andrea Filippeschi, che nell’ultima giornata hanno travolto 5-1 al Centro Sportivo di Monteboro il Frosinone, chiudendo il proprio girone al secondo posto con 58 (18 vittorie, 4 pareggi e solo 2 sconfitte), a 6 lunghezze dalla Fiorentina. Piazzamento che consente loro di accedere direttamente ai quarti di finale contro l’: andata domenica 2 giugno in trasferta e ritorno domenica 9 in casa. Qualora almeno un calciatore delle due squadre dovesse essere impegnato nel Campionato Europeo di Categoria, la doppia sfida con i nerazzurri ...

Preziosa vittoria esterna per l’Inter che ieri ha battuto in rimonta l’Empoli per 2-1 nel Primavera 1. Al vantaggio di casa firmato Nabian hanno risposto nella ripresa i gol del subentrato Berenbruch (sfruttando una sponda aerea di Sarr) e di Kamate , con un mancino a giro a insaccarsi all’incrocio ... Continua a leggere>>

Empoli (Firenze), 15 aprile 2024 – Con l’Under 17 allenata da Emiliano Bigica Aveva sfiorato uno scudetto , perdendo la finalissima contro la Roma. Era il 2015 e Mattia Giani si stava confermando come promessa del calcio. L’Empoli Fc lo Aveva scoperto nella sua Ponte a Egola e come tanti dei ... Continua a leggere>>

Masi, dai nomi alla lotta al Keu: "La Regione deve bonificare subito" - Tra i 24 nomi ci sono ben quattro under 22, la più giovane è una ragazza del 2005 ... come recita lo slogan, ad una ‘empoli che verrà’. Continuità nel progetto, ma in un contesto diverso, con un ...

Continua a leggere>>

Genoa, play-off scudetto: under 15 e 16 contro Lazio ed empoli - Diramati i calendari play-off scudetto under 15 e under 16: Genoa contro Lazio ed empoli. under 14 di Criscito con Cremonese, Atalanta e Toro ...

Continua a leggere>>

"Buongiorno empoli", lista per Leonardo Masi: la presentazione dei candidati - Si è svolta martedì 30 aprile alle ore 12:30 la conferenza stampa di presentazione della lista 'Buongiorno empoli' per Leonardi Masi Sindaco ...

Continua a leggere>>