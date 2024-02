Calcio under 19 | battuto l’empoli nella seconda partita Viareggio | l’Imolese sorride con Molla nel finale Domani la sfida con gli australiani di Diamanti

Però il Copengahen al Parken ha già collezionato scalpi importanti: nel girone ha battuto Per questo puntiamo sulla combo 1+Under 2.5 , in lavagna a 3.90 su Sisal, 3.75 su Gazzabet e 3.50 su Sisal.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) EMPOLI 0 IMOLESE 1 EMPOLI: Vertua; Alfani, Tempre, Suplja (36’st Pignataro), Falcusan, (22’st Kurti), Gaj (1’st Bartelloni), Lamberta (15’st Massarelli), Forciniti, Fiorini, Mboumbou (36’st Sivieri), Coppola (22’st Spinosa). All. Lisuzzo. IMOLESE: Laukzemis; Gospodinov, Manzoni (16’st Kashari), Rama, Manes (40’st Guidi), Camara (20’st), Vlahovic, Dragoi, Suarez (20’st Dall’Osso), Dandini, Capozzi. All. Casadio. Rete: 33’st. Note: ammoniti Suplja, Camara, Fiorini, Kashari; epulso Fiorini. Impresa rossoblù.giornata delera obbligata a vincere, e così ha fatto contro, 1-0 grazie a una rete dia 12 minuti dalla fine. Toscani sconfitti a domicilio e raggiunti a quota 3 punti nel girone 4: ...

Dalle provocazioni per la maglietta della Lazio alla Rissa scoppiata in campo : è successo domenica scorsa a Roma dopo una partita fra ... (fanpage)

Nazionali Qualificazioni Europee UEFA EURO 2024 UEFA Nations League Finalissima Under 21: Calcio femminile UEFA Women's EURO Qualificazioni Europee Femminili UEFA Women's Nations League Finalissima Femminile Mondiali Femminili FIFA UEFA Women's Champions League Europeo U19 Femminile Under ...

Calcio Pormozione, Gabicce Gradara: contro il Marina un altro passo verso la salvezza: In casa Gabicce Gradara infermeria affollata come sempre: il difensore Tombari e l’attaccante Pierri sono in dubbio per problemi muscolari, out certo gli under Morini, Semprini e Finotti per cui la ...

UNDER 16 - Italia, battuto di nuovo il Belgio nella seconda amichevole: Secondo successo in tre giorni per la Nazionale Under 16, che dopo il 4-1 rifilato al Belgio nella prima amichevole si impone per 1-0 contro i Diavoletti Rossi grazie al gol realizzato allo scadere da ...