PESCa Campionato provinciale seconda serie a Ostellato | ecco tutti i vincitori di settore

Terracina , 30 aprile 2024 – Sul campo di gara “fiume Sisto” situato nel Comune di Terracina si è disputata la prima prova del campionato provinciale individuale di pesca al colpo . Una bella giornata di pesca , tempo stupendo e buona resa del pesce alle varie distanze Per quanto riguarda la pesca i ... Continua a leggere>>

Ha preso il via il campionato provinciale a tecnica Feeder, il campo di gara è stato quello di Ostellato e vittoria di settore per Cristiano Vanzini ( assoluto di giornata con 6,670 kg. di Pescato ) e Luciano Fratoni della Canne Estensi Colmic, Maurizio Guerzoni del Castello Maver, Paolo Pollini ...

Continua a leggere>>