Sei nell’anima | Netflix lancia il biopic su Gianna Nannini

(Di mercoledì 1 maggio 2024)e Letizia Toni - Sei nell'anima Era il 13 gennaio 2006 quando usciva Sei, una delle canzoni più iconiche del repertorio musicale di. Da domani, 2 maggio, questo sarà anche il titolo del film che racconta la vita della cantante, in uscita su. Uncostruito tra melodia e immagini per raccontare il successo, la caduta e la rinascita della. Un frammento della storia di una delle voci più note della musica italiana. Trent’anni raccontati partendo dall’infanzia a Siena, dalle radici della sua vita e della sua carriera, fino alla consacrazione, passando da una svolta che trancia di netto in due parti la vita di, tanto da considerarla la sua vera nascita: l’anno 1983. ...