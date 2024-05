Sei nell’anima - recensione | diventare Gianna Nannini

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 1 maggio 2024) La nostradi Sei, biopic musicale targato Netflix che racconta i primi anni di carriera di, tra demoni personali, rock ‘n roll e un po’ di autodistruzione: la veterana Cinzia Th Torrini dirige una sorprendente Letizia Toni, peccato per la scrittura L’Italia poteva certo mancare alla lunga sequela di biopic musicali usciti negli ultimi anni? Certamente no, anche perché pure noi abbiamo le nostre popstar/rockstar di caratura più o meno internazionale, oltre ad una solida tradizione (quantomeno televisiva) nel genere. Ci ha allora pensato la veterana Cinzia TH Torrini, che in Seiracconta l’esplosione della toscanaccia per eccellenza, alla quale dà il volto la sorprendente e piuttosto centrata Letizia Toni ...