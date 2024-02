Partite Iva | tassa da pagare ogni mese e addio maxi-acconti | ecco cosa cambia e le nuove scadenze

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Da quest?anno cinque milioni diIva potrannole tasse in dodici mesi. Nel decreto dell?8 gennaio con norme per la razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti...

precompilata Iva al via per circa 2,4 milioni di professionisti e imprese. È attivo da adesso il servizio che consente di visualizzare il proprio ... (quotidiano)

Non sarà facile per il governo di Giorgia Meloni trasformare una macchina troppo spesso infernale come il fisco italiano in uno strumento al ... (formiche)

La partita IVA è una sequenza di 11 cifre che identifica univocamente un soggetto che esercita un'attività, di impresa e non, rilevante ai fini dell'imposizione fiscale indiretta (IVA).

Addio al posto fisso, i giovani scelgono il lavoro in proprio: partite Iva in crescita del 3,3 per cento ilgazzettino.it

Boom di partite Iva in Fvg nel 2023, tra i migliori risultati in Italia RaiNews

Giovani e lavoro in Piemonte, quando la differenza la fanno le idee: Vogliono più tempo libero, ma anche autonomia e professioni in cui si riconoscono. L’illusione di chi si affaccia al mercato occupazionale per la prima volta No, se ci sono progetti che valgono e com ...

Partita IVA, cambiano le modalità di richiesta di cessazione: La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto novità con riferimento alla cessazione di Partita IVA e alle cessazioni d’ufficio per le compensazioni in F24. I titolari di Partita IVA devono conoscere le mod ...