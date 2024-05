Ragazzino giù nel letto del torrente Poi in ospedale con l’elisoccorso

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Soccorso e trasportato inconun quattordicenne di origine araba caduto neldi undal ponticello sovrastante. La squadra del locale distaccamento dei vigili del fuoco è intervenuta ad Orvieto Scalo per la richiesta d’intervento inerente un “soccorso a persona“. I vigili hanno presto trovato il ragazzo che era adagiato suldel. Il giovane sarebbe rimasto sempre cosciente. Sul posto è intervenuto anche il personale medico del 118: il giovanissimo, dopo le prime cure del caso, è stato ’imbracato’ e quindi affidato al personale delNibbio intervenuto per il recupero e il trasporto in, a Perugia. Sull’episodio hanno avviato gli acertamenti de caso gli agenti del commissariato. ...

