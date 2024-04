Ragazzino cade da un ponte - scattano i soccorsi nel letto del torrente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) Orvieto, 30 aprile 2024 – Paura a Orvieto nel primo pomeriggio di martedì 30 aprile. Un 14enne è caduto da unper cause da accertare ed è finito neldi un. L’allarme è scattato subito. Sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Con loro anche l’elisoccorso. L’incidente è accaduto a Orvieto Scalo. Per i vigili del fuoco, a intervenire è stata una squadra del distaccamento orvietano. Il personale sanitario ha prestato le prime cure raggiungendo non senza difficoltà il ferito. Poi il giovanissimo è stato barellato e quindi trasferito con l’elicottero Nibbio all’ospedale di Perugia.