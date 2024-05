Proroga collaboratori scolastici aggiuntivi - Snals | Ottima decisione ma tardiva Occorre coprire il periodo tra il 15 aprile e la data di ricontrattualizzazione

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il Ministero dell'istruzione e del merito ha comunicato che i contratti dei 6147scaduti il 15scorso potranno essereti dal 2 maggio fino al 15 giugno. LoConfsal esprime "grande soddisfazione per la misura introdotta nel DL Coesione, anche se con ritardo rispetto a quanto legittimamente si attendevano i lavoratori". L'articolo .

Dal primo maggio aumenta il carico di lavoro per i collaboratori scolastici a fronte di un aumento di stipendio minimo: tra i 63 e i 75 euro per mensilità. Dall’inizio del mese entrano in vigore le nuove disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, firmato nei mesi scorsi da tutte le ... Continua a leggere>>

Alla fine la pezza è arriva ta, anche se in ritardo e anche se – come avvertono i sindacati – non basta. I 6.147 Collaboratori scolastici assunti a tempo determinato a supporto dei progetti del Pnrr e di “Agenda Sud” sono “salvi” fino al 15 giugno. Cosa succederà al di là di quella data è ancora ... Continua a leggere>>

Il Decreto Coesione e i nuovi bonus per assunzione di giovani, donne e al Sud - Il decreto Coesione istituisce nuovi bonus per assunzione di giovani, donne e disoccupati al Sud ma anche incentivi per l'autoimpiego: tutti i dettagli.

Conducenti per noleggio gozzi - Trentasei ore settimanali. Offerta 54950 3 collaboratori Azienda di La spezia cerca 3 tirocinanti collaboratori in possesso di diploma di scuola superiore, spiccate doti di relazionarsi e lavorare in ...

Verso le elezioni a Gioia Tauro, Russo va veloce: già pronte quattro liste - La candidata della coalizione civica “La Ginestra” ha presentato 64 aspiranti consiglieri ...

