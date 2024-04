Dl Coesione - Valditara | Sì al rinnovo degli incarichi per 6 147 collaboratori scolastici

(Di martedì 30 aprile 2024) Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi, nell’ambito del Dl, la misura che rinnova fino al 15 giugno glidei 6.147assunti a tempo determinato a supporto dei progetti del Pnre di Agenda Sud, attraverso uno stanziamento aggiuntivo di 18,5 milioni di euro. Con lo stesso provvedimento si accelera altresì l’impiego delle risorse, pari a circa 450 milioni di euro, del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027.“Con le norme approvate oggi dal governo – dichiara il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe– manteniamo fede a un preciso impegno verso i lavoratori assunti per i servizi a supporto delle scuole per i progetti del Pnrr e di Agenda Sud. E questo grazie a uno sforzo finanziario dello stesso Ministero”.“Al contempo – prosegue ...

