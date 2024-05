Piero Fassino indagato per il furto del profumo dalla Procura di Civitavecchia - la commessa del Duty Free | Ha preso lo stesso Chanel altre due volte

Articolo pubblicato martedì 30 Aprile 2024, 18:04 La situazione in cui si trova l’on. Piero Fassino continua a complicarsi. Sarebbero ben 6 i testimoni oculari che hanno assistito ai presunti tentativi di taccheggio da parte dell’ex ministro e deputato del Partito Democratico. Secondo quanto ... Continua a leggere>>

fassino, i verbali con le ricostruzioni dei presunti e tentati furti - "La prima volta è stata a dicembre 2023, la seconda l'ha fatta franca, alla terza abbiamo sporto denuncia". Il politico nega le accuse ...

Continua a leggere>>

"Vuoi vedere che succede di nuovo". La testimonianza della commessa su piero fassino, che risulta indagato - Le parole della dipendente del duty-free di Fiumicino e quelle di altre cinque persone agli atti della procura di Civitavecchia, che ha aperto un fascicolo ...

Continua a leggere>>

piero fassino "indagato", la commessa: "Quando l'ho visto entrare di nuovo..." - La Procura di Civitavecchia ha aperto un'inchiesta per tentato furto in cui piero fassino risulterebbe indagato. Lo scrive Repubblica in ...

Continua a leggere>>