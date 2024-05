Parola d’ordine | svoltare Tiong pecca di assenza La Nocelli è un tuttofare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) L’Ancona ha un presidente e un consiglio d’amministrazione, certe responsabilità sono inevitabilmente condivise. Ma la stagione conclusa con la salvezza in extremis ha comunque evidenziato numerose aree di miglioramento. La programmazione della prossima Ancona non può nuovamente incappare nei tanti, troppi errori di quest’ultimo anno. TONY5: meriterebbe la sufficienza piena per molti aspetti, in primis per tutti i soldi che investe nell’Ancona, per la puntualità con cui la società, grazie a lui, ha potuto pagare regolarmente gli stipendi, per aver proseguito il progetto intrapreso tre anni fa da Mauro Canil. Ma mister, sicuramente più abituato a guidare aziende che conosce bene che non una società di calcio a novemila chilometri di distanza, in questa stagione ha sbagliato molto. Prima assecondando Roberto Ripa nella scelta di Donadel, ...