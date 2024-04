Parola d’ordine | l’inclusione | Il piano antibarriere c’è Ma i cittadini devono aiutarci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 aprile 2024) Una giornata dedicata aled al rispetto, in un mondo fatto di barriere architettoniche e anche mentali: si sono tenuti, nella giornata di ieri, gli Stati Generali dell’Accessibilità, nella nuovissima cornice dell’Auditorium Scavolini, che quest’anno hanno visto un programma degno della Capitale Italiana della Cultura. Tanti i relatori che hanno preso latra la mattina ed il pomeriggio, tutti coordinati dalla giornalista Paola Severini Melograni. Presenti all’evento, anche le istituzioni civili e militari: "Questo per noi è un anno particolare - ha spiegato Marco Perugini, presidente del consiglio comunale nonchè coordinatore Peba, ildi eliminazione delle barriere architettoniche. Infatti, in questa edizione da ’Capitale’, abbiano avuto anche il coordinamento da parte della Rai, che ci ha permesso di essere ...