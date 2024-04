Al via i lavori di ampliamento all’aeroporto di Orio al Serio | tutte le novità firmate SACBO

(Di venerdì 19 aprile 2024) Milano, 19 aprile 2024 – Nuovidiper l’aeroporto dialha infatti presentato i, dall’importo di 41 milioni di euro, che andranno a migliorare e innovare il terminal passeggeri e l’area partenza. Ipermetteranno di realizzare la nuova sala check-in, ridisegnare l’area dedicata ai controlli di sicurezza con macchine radiogene di ultima generazione e allargare gli spazi alle partenze dei voli extra-Schengen con la creazione di due nuovi gate di imbarco. Per l’esecuzione dei, che prevedono la messa a disposizione entro la primavera 2025 della nuova sala check-in con aggiunta di ventidue banchi dedicati alle operazioni di accettazione e il completamento delle opere nel novembre 2025, ...

Benevento: il 23 aprile chiuso il traffico per lavori un tratto di via Cocchia compreso tra via Napoli e via Cocchia Benevento, 19 aprile 2024 – Martedì 23 aprile , dalle ore 7:00 e fino al ... (puntomagazine)

Tempo di lettura: < 1 minutoMartedì 23 aprile , dalle ore 7:00 e fino al termine dei lavori di manutenzione straordinaria, verrà chiuso al traffico veicolare il tratto di via Cocchia compreso tra ... (anteprima24)

Arezzo, 19 aprile 2024 – Proseguono i lavori di adeguamento del sistema fognario in via Romana . Dalle 8,30 di lunedì 22 aprile fino a sabato 31 agosto scatta 24 ore su 24 la chiusura al traffico in ... (lanazione)

Si sbloccano i lavori nel quartiere fieristico, rimandata la Fiera dell'Agricoltura: "Tornerà come un tempo" - L’Ente e i soci fondatori sono al lavoro per definire una nuova calendarizzazione, al fine di realizzare un evento consono alla rinnovata efficienza del Quartiere Fieristico ...foggiatoday

Si amplia il terminal passeggeri a Orio: al via il cantiere da 41 milioni di euro - Le foto - L’AEROPORTO. Nuova area check in entro la primavera del 2025. Il presidente Sacbo, Giovanni Sanga: «È un cantiere fondamentale per garantire tanti servizi di massima sicurezza e l’operatività di un ...ecodibergamo

Al via i lavori a Trasta dopo la frana: obiettivo riapertura completa entro luglio - Il Comune è ancora in attesa che Rfi e Cociv confermino l’impegno alla realizzazione dei lavori, dunque agirà ugualmente per consentire nell'immediato la riapertura al traffico ...genovatoday