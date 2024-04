Omen – L’origine del presagio | la recensione del prequel di Arkasha Stevenson

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Sono passati quasi cinquant’anni dal primo film del franchise di The– Il. Era il 1976 e Richard Donner aveva diretto il capostipite di una saga che con i suoi successivi sequel non avrebbe riscosso il successo sperato. Per non parlare del suo remake del 2006, una pellicola di per sé scialba, che riprende shot-for-shot l’opera originale. Dopo quest’operazione ritorna al cinema The, con la regia di, al suo esordio alla regia, nello specifico all’interno di un franchise, trattandosi di unin cui si va scavare le basi che hanno dato vita alla nascita dell’anticristo Damien nel 1976. Con ladi Thedelesploriamo un’opera che, nonostante le ...