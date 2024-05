Nuove regole per il lavoro che è cambiato

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Sacconi Festeggiamo il primo maggio constatando grandi contraddizioni nel mercato delitaliano. Se è sempre più faticoso il reclutamento di lavoratori tanto hi-tech quanto di bassa competenza, continuiamo a pagare male ilnel nome dell’egualitarismo e ad essere fanalino di coda nei tassi di occupazione europei e negli inattivi che non lavorano e non vogliono lavorare. Pesano il declino demografico, i fallimenti del sistema educativo, la perdita in molti del senso del. Per il miracolo della ripresa della natalità il governo si sta obiettivamente impegnando anche se il problema è innanzitutto culturale. Mancano invece le azioni forti per preparare leprofessionalità e includere gli svantaggiati. Orientamento precoce e percorsi scolastici disegnati con il sistema delle imprese richiedono ...

In occasione della Festa dei Lavoratori, Pearson, editore leader mondiale nel settore education, presenta i risultati della ricerca commissionata a Psb Insights per sondare l’impatto della conoscenza della lingua inglese come elemento determinante per ampliare le opportunità di ... Continua a leggere>>

A gennaio 2025 arriverà per chi ha un reddito sotto i 28mila - e almeno un figli o a carico - un bonus una tantum da 100 euro , e nel nuovo decreto Primo maggio il governo Meloni lancerà sconti fiscali per chi assume, soprattutto giovani e donne. Sono alcune delle misure annuncia te dalla presidente ... Continua a leggere>>

"Il bonus da cento euro che arriverà nel 2025 per i redditi bassi è il primo tassello cui seguirà, trovando le relative risorse, l'intervento per le tredicesime". Lo ha detto in conferenza stampa il viceministro all'Economia Maurizio Leo, annunciando i provvedimenti che rientrano nel decreto ... Continua a leggere>>

La battaglia della giornalista Laura Aprati: "Ho perso tutti i capelli in una notte. Ecco perché ho deciso di raccontarlo" - Ero di nuovo io. Nel 2009, prima della malattia, al lavoro L’alopecia è invasiva soprattutto nella mente, se non sei abbastanza forte ti travolge. I capelli, soprattutto per le donne e i bambini, sono ...

nuove regole per il lavoro che è cambiato - Il mercato del lavoro italiano presenta grandi contraddizioni: reclutamento difficile, salari bassi, bassi tassi di occupazione. Sacconi sottolinea la necessità di azioni concrete per preparare nuove ...

In Puglia occupazione in crescita - Primo maggio di riflessione per il mondo del lavoro in Puglia. L’occasione è la festa dei lavoratori con un bilancio in chiaroscuro su scala nazionale, ma che nella regione ...

