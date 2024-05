Non basta un bonus per cambiare la rotta

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 1 maggio 2024) I problemi atavici del nostro mercato del lavoro non si risolvono con undi 100 euro una tantum annunciato alla vigilia del 1° maggio, Festa dei lavoratori. Dalle paghe da fame al mismatch tra domanda e offerta, ecco dove (e come) bisogna intervenire per. 1. Salari al palo. Il 61% dei lavoratori italiani ritiene che gli stipendi siano inadeguati per fronteggiare il caroprezzi. Il perché è presto detto: l’Italia è l’unico Paese europeo in cui i salari sono diminuiti rispetto al 1990 (-2,9%). L’introduzione di un salario minimo legale, come quello proposto dall’opposizione, avrebbe potuto rappresentare un passo avanti per 3,6 milioni di lavoratori. A dicembre, però, la maggioranza ha trasformato la pdl a prima firma Conte in una delega in bianco al governo, arenata nelle secche del Senato. 2. Vite precarie. Malgrado ...