La Fondazione Donizetti concorre per Art Bonus | per votarla basta un click

(Di martedì 13 febbraio 2024) La Stagione di Prosa, Altri Percorsi e Operetta sono in corsa per la nuova edizione che premia le eccellenze artistiche italiane.

Fino alle ore 12 del 1° marzo è possibile sostenerne la candidatura ( clicca qui per votare ), entrando nella sezione Spettacolo dal Vivo, e poi, nell’apposita pagina, cliccando il pulsante VOTA IL ...Fu proprio Testori allora, a indicarmi come sostituta. Gli sono molto legata, gli ho voluto davvero bene». Fondazione Teatro Donizetti ospita «La Maria Brasca» per sette repliche (sabato 17 è prevista ...Secondo titolo della Stagione d’Opera del Teatro Municipale di Piacenza, Anna Bolena di Gaetano Donizetti andrà in scena venerdì 16 (alle 20) e domenica 18 febbraio (alle 15.30). La tragedia lirica in ...