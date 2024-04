Meloni come Marilyn Monroe | il murale pop a Milano - dove spuntano le stelle dell' Ue | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Giorgia: il, realizzato dall'artista aleXsandro Palombo, è comparso in via Monte Napoleone a, viao shopping di lusso. La premier, che qualche ora fa ha annunciato la sua discesa in campo alle elezioni europee, è stata ritratta nell'iconica posa'attrice con l'abito bianco da cocktail, "The Subway dress", realizzato dal costumista e premio Oscar statunitense William Travilla. La diva hollywoodiana lo indossò nel 1954 sulle gratea metro di New York durante le riprese del film "The Seven Year Itch" nella versione italiana "Quando la moglie è in vacanza" diretto da Billy Wilder. Il titoloa nuova opera di Palombo è "Pop Giorgia". Nel disegno, la ...