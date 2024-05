Mario Sechi | la differenza tra loro e una persona normale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) «Come vanno le cose?», è la domanda più frequente che mi fanno le persone che incontro per strada. Ildomandare è fondamentale, mi tiene in contatto con l'umanità, avverto lo smarrimento dell'uomo della strada, l'ansia di avere risposte. «Come vanno le cose?», il quesito è una matrioska, una bambola che ha dentro tante bamboline. La prima versione, riguarda la guerra in Ucraina, un enigma che gli italiani (come tutti gli europei) sentono come un'oscura minaccia. I cittadini percepiscono la presenza del rischio geopolitico e sanno bene che “la guerra finisce con la guerra”, non c'è pace senza il fucile che difende la porta di casa dal nemico. I pacifisti in pochette, guidati da Giuseppe Conte, sono dei pericolosi utopisti che girano con lo scolapasta in testa, durante la pandemia l'Italia si stava gettando tra le braccia della Russia e della Cina, siamo andati più ...