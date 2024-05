Maggio 2024 sui canali Sky e in streaming su NOW

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 1 maggio 2024) SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY / NOWLe serie TV ultime uscite da vedere tutte d'un fiato, i film più amati da gustare in prima visione su Sky ma anche i programmi TV e i talent show in esclusiva da non perdere nel mese di! ( e insu NOW ). Prosegue la seconda stagione di Il Re serie Sky Original con Luca Zingaretti. Bruno Testori ora reintegrato nel ruolo di direttore del carcere è incaricato di ottenere informazioni da un altro detenuto, il magistrato Vittorio Mancuso, che è accusato dell'omicidio di una dipendente della Slimpetroil Spa.Tra le prime visioni, da non perdere Il Tatuatore di Auschwitz, nuova serie Sky Original disponibile in esclusiva dal 10. Lali, detenuto nel campo di sterminio di Auschwitz, ha il compito di tatuare sulle ...