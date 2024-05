L’Ue rafforza i controlli sulle app e si allinea agli Stati Uniti sul ban a TikTok

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Non solo negli, anche in Europa il ban, il divieto, di“non è escluso”: così ha detto lunedì sera a Maastricht

Nel già complicato ciclo elettorale americano sono ormai entrate appieno le guerre europee e mediorientali, soprattutto con la riattivazione del fiume di dollari stanziati per sostenere Ucraina ed Israele. Semplificando […] The post Stati Uniti , il fattore Gaza infiamma le università first ... Continua a leggere>>

Roma, 30 apr – Seppur “a passo di lumaca”, il Medio Oriente continua ad estendere le maglie del conflitto. La questione è desumibile dal fatto che gli scontri tra gli attori si facciano sempre più diretti e frontali, a differenza delle azioni passate spesso orientate a colpire l’avversario in zone ... Continua a leggere>>

Matteo Renzi sarà candida to in quattro circoscrizioni alle elezioni europee di giugno 2024. Il suo nome sarà inserito nelle liste di Stati Uniti d'Europa all'ultimo posto. Lo ha annunciato Emma Bonino. In caso di elezione, Renzi lascerà il Senato e andrà al Parlamento europeo.Continua a leggere Continua a leggere>>

stati uniti, meno restrizioni sulla marijuana: "sostanza a basso rischio" - L'amministrazione Biden intende alleggerire le restrizioni sulla marijuana imposte 50 anni fa, ma non ne sarà legalizzato l'uso ricreativo ...

La console statunitense Daniela Ballard: “Firenze aperta e amica. In arrivo investimenti e nuove università” - La console generale degli Usa: "Confronto con sindaco e governatore per far crescere l’economia. Da Eli Lilly a Menarini: così i nostri territori creano ponti solidi” ...

Per Zagrebelsky il presidente russo Vladimir Putin è fascista - Il giurista si esibisce avvolto nella Weltanschauung. Così arriva a dire che in tutto il mondo i regimi si distinguono in fascisti e antifascisti ...

