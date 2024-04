Stati Uniti - il fattore Gaza infiamma le università

Per ora, hanno detto che non c’è alcuna voglia di vendere la piattaforma. Anzi, hanno detto che la perdita del mercato Nordamericano non sarebbe poi così gravi per le strategie aziendali. Dichiarazioni di facciata, o meno, negli Stati Uniti è partita la ricerca: chi vuole comprare TikTok? Dopo i ...

Il tema di TikTok negli Usa entra prepotentemente nel dibattito legato alle elezioni americane. Anzi – diciamoci la verità – dal 2020 in poi non ne è mai uscito. La firma di Joe Biden sulla legge che concede nove mesi (più una proroga applicabile una sola volta di altri 90 giorni) a ByteDance per ...

