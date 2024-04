Vaccino Covid mRNA imposto per legge a scapito di diritti e libertà - quello per la lotta ai tumori ha fallit - economia e salute distrutti

Roma - AstraZeneca fa una rara ammissione in Tribunale , accettando che il suo Vaccino Anti-Covid può provocare Effetti Collaterali , inclusa la Trombosi . Questa rivelazione, evidenziata nei documenti del processo in corso, scatena un nuovo dibattito su una questione che risale al 2021, quando i ... Continua a leggere>>

AstraZeneca ha ammesso per la prima volta che il suo vaccino contro il Covid-19 può avere effetti collaterali. L'azienda farmaceutica, costretta a difendersi in tribunale per le milioni di...

Continua a leggere>>