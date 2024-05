Le martellate poi strappa l' orecchio a morsi | furia dello straniero sulla moglie

A Firenze, un cittadino albanese è stato condannato a sei anni e otto mesi per maltrattamenti e violenza sessuale. Era stato accusato di aver minacciato e picchia to la moglie e di aver percosso e molestato sessualmente le due figlie Continua a leggere>>

Un sessantenne marocchino è stato arrestato in provincia di Modena con l'accusa di lesioni aggravate: è accusato di aver aggredito la moglie e di averle spruzza to negli occhi una sostanza urticante contenente candeggina

Un quarantenne pakistano è stato rinviato a giudizio per maltrattamenti in famiglia a Pistoia. Avrebbe picchiato ripetutamente la moglie, insultandola anche perché non riuscivano ad avere figli

