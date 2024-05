La new entry | Sono necessarie azioni su decoro e degrado

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Classe 1986, Jacopo Vicini, laurea in Scienze Politiche, attuale presidente di Destination Florence e coordinatore per la candidatura del capoluogo al Tour de France e ai Mondiali del 2032, ha deciso di scendere in politica nella lista del Pd. Vicini, ha deciso di candidarsi in Consiglio comunale con Sara Funaro, cosa l’ha spinta a mettersi in gioco? "L’amore per la città prima di tutto.entrato a Palazzo Vecchio nel 2009, appena laureato, e da allora ho imparato moltissimo. Vorrei continuare a dare il mio contributo, in un ruolo diverso ma sempre al servizio dei fiorentini". Nel Salone de’ Dugento porterà la sua esperienza, soprattutto nel campo dello sport e del turismo, accumulata in questi anni? "Ho avuto la fortuna di occuparmi di tanti progetti, iniziando nel 2010 con la candidatura dei Mondiali di ciclismo e concludendo il prossimo giugno con la ...