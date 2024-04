Internazionali d’Italia 2024 | svelata la entry list femminile | ci sono tre italiane | spiccano Swiatek e Sabalenka

(Di martedì 9 aprile 2024) Pubblicata laper gli, che andranno in scena sulla terra rossa del Foro Italico a Roma dal 7 al 19 maggio. Nel tabellone principale figurano tre: Jasmine Paolini (numero 14 del ranking WTA, capace di vincere il WTA 1000 di Dubai a febbraio), Lucia Bronzetti (numero 46 della classifica mondiale, suo best ranking) ed Elisabetta Cocciaretto (numero 55). Il contingente tricolore potrà allargarsi con le qualificazioni e anche con le wild-card, che devono ancora essere ufficializzate. Nella Capitale vedremo all’opera 31 delle prime 32 giocatrici del mondo (assente soltanto la numero 12, ovvero la ceca Karolina Muchova, fresca di operazione al polso destro). Spicca la polacca Iga, numero 1 del circuito che a Roma ...

Diventano, per ora, nove gli italiani nel main draw dei prossimi Internazionali d'Italia in programma dal 6 al 19 maggio al Foro Italico di Roma.

Dagli Europei a Olimpiadi un anno di sport in chiaro sulla Rai - Dall'Europa League alle Atp Finals di fine stagione, passando per gli Internazionali d'Italia di tennis, gli Europei di atletica di Roma e quelli di calcio in Germania, il grande ciclismo con Giro