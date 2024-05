La formazione anti Bruges Da Nico a Beltran e Belotti Italiano punta tutto sui big Torna anche Bonaventura

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) E adesso, per sognare già una prima fetta del viaggio-premio ad Atene, toccherà ai migliori. Ai titolari, ovvero a gran parte di quegli elementi che domenica sera, nella scorpacciata di gol andata in scena contro il Sassuolo, sono rimasti in panchina per tutta la partita o hanno giocato solo nel secondo tempo. Le scelte effettuate danell’undici di partenza che ha avuto la meglio sulla squadra di Ballardini non lasciano troppo spazio alle interpretazioni: tutti quei big risparmiati domenica saranno in campo dal 1’ domani. A costo di stringere i denti e di fare gli straordinari. Nellatitolaresi rivedranno in un colpo solo Terracciano tra i pali, Biraghi, Dodo e Milenkovic in difesa (nella speranza che il serbo abbia archiviato la serataccia vissuta a Bergamo la settimana scorsa), ...