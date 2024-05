La condanna di Fini per Montecarlo e la maledizione della contessa

"Una sentenza paradossale", dice così Gianfranco Fini pochi minuti dopo la condanna a 2 anni ed otto mesi di reclusione per la vicenda della Casa di Montecarlo . L'ex presidente della Camera parla a cronisti e telecamere con un filo di voce, in piedi tra i suoi difensori, nell'aula della IV sezione ... Continua a leggere>>

Casa di Montecarlo. fini condannato a due anni e otto mesi: "Ignoravo l’acquirente" - I giudici: è riciclaggio. L’accusa aveva chiesto 8 anni, la difesa pronta al ricorso. Cinque anni a Elisabetta Tulliani e al padre, sei al fratello Giancarlo. L’ex presidente della Camera: "Non sono d ...

Continua a leggere>>

fini condannaTO/ In quella casa a Montecarlo il “suicidio” dopo la sconfitta per mano di Berlusconi - Casa di Montecarlo: fini condannato. La vicenda segnò la fine politica dell’uomo che ha sdoganato la destra, ma che ruppe con Berlusconi ...

Continua a leggere>>

Casa Montecarlo, fini condannato a 2 anni e 8 mesi: riciclaggio. “Autorizzò la vendita” - La condanna peggiore era già arrivata, rapida: l’esclusione dalla politica. Ora, 16 anni dopo, Gianfranco fini incassa anche quella giudiziaria: 2 anni e 8 mesi, inflitti del Tribunale di Roma per ric ...

Continua a leggere>>