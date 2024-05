Irma Testa | La boxe non è più quella dei nostri nonni Era violenta - si moriv - non l’avrei fatta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 1 maggio 2024), bronzo olimpico, intervistata da Paolo Brusorio per La Stampa. «Sul ring entro in un’altra dimensione. È un pensiero assurdo, lo so: lì sopra odio la mia avversaria, ma devo mettermi in contatto mentale con lei, un’estranea che in quel momento vuole rubarti qualcosa di prezioso: è l’aspetto più entusiasmante del pugilato». Sul ring è più importane la difesa o l’attacco?: «Per anni ho fatto della difesa la mia filosofia. A me importa portare a casa la pelle, sul ring ci si fa male e per fortuna o sfortuna io non sono una di quelle che pensa “fino alla morte”. Forse sono una vigliacca, ma ho ben chiara quanto valga la mia vita, quindi conta di più la difesa». Il pugilato però ha un’immagine…«Nell’immaginario collettivo il pugilato sono gli incontri notturni, quelli che ...