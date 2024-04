Boxe femminile | Irma Testa torna sul ring dopo una lunga assenza | gli Europei un test importante prima delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 aprile 2024) Sono giorni di sudore, quelli che ha trascorso ultimamentenei vari raduni di Assisi. Nell’ultimo mese se ne sono succeduti due, entrambi abbastanza lunghi: 18-30 marzo e 2-14 aprile (il secondo, in sostanza, è ancora in corso). Tutto in funzione di un obiettivo che porta dritti verso Belgrado, sede dei prossimiche vanno in scena in sede unica tra uomini e donne.una carriera che, a 26 anni, è già costellata di grandi obiettivi raggiunti in campo italiano, europeo e mondiale, adesso l’attenzione è volta verso una rassegna, quella continentale, che comunque non è l’obiettivo massimo per la pugile di Torre Annunziata. Del resto, ci sono letra luglio e agosto. Chiaramente, tutto sarà fatto per cercare di arrivare a combattere non già solo nell’Arena ...