INTER Futuro a Beto Ma il presente è Sommer Lo svizzero punta al record di clean sheet

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) L’eredità più pesante l’ha raccolta lui. Yann, in estate, ha preso posto tra i pali dell’sapendo che prima di lui c’era stato André Onana, reduce da una stagione di altissimo livello e ceduto al Manchester United per 55 milioni, bonus compresi. Lone è costati 6,5 e per averlo la dirigenza ha atteso a lungo, provando a risparmiare qualcosa sul cartellino fino a quando dalla Baviera non è arrivato il via libera. La storia dice che, nel cambio, l’ha avuto un guadagno non solo guardando alle casse. Lo stile diè completamente differente da quello di Onana, molto più asciutto e certamente meno votato a compiti in costruzione che il camerunese svolgeva come pochi al mondo. In compenso, mentre allo United fin dal principio si consumava la stagione flop dell’ex ...