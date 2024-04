Sommer - dopo la Bundesliga ora anche la Serie A! Si è preso l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 aprile 2024) Yannè stato uno dei leader indiscussi di questaA e di questa vittoria in casa Inter. Lo svizzero arrivava dalla Germania: oggi invece sorride in Italia. CONTRIBUTO – Da incertezza e rimpiazzo low-cost a leader indiscusso di un intero reparto. Così Yannsi èun avvio in punta di piedi. l’esperto portiere svizzero ha contribuito in maniera significativa al ventesimo scudetto, il primo di Simone Inzaghi che sin dalla prima giornata ha messo il 35enne in cima alle gerarchie. Lo stesso portiere è stato bravo a sfruttare la sua chance per poi far innamorare i propri tifosi che ad oggi lo considerano la scelta migliore per il post André Onana che invece a Milano non era riuscito a vincere il tricolore....